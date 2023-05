Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich - Autofahrer kollidiert mit Radfahrer

Bünde (ots)

(jd) Ein 45-jähriger Mann aus Bünde fuhr am Freitag (12.5.), um 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ernst-Reuter-Straße in Richtung Kleiner Bruchweg. An einer dortigen Kreuzung beabsichtigte er, seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zeigleich fuhr ein 22-jähriger Mann aus Spenge mit seinem VW auf der Straße Kleiner Bruchweg in Richtung Ernst-Reuter-Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links in die Elsestraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er augenscheinlich den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert, wodurch er leicht verletzt wurde. Der Sachschaden an Auto und Fahrrad liegt bei rund 2.000 Euro.

