POL-H: Zeugenaufruf: 21-Jähriger flüchtet mit stark beschädigtem Unfallfahrzeug und richtet bei Verfolgungsfahrt weitere Schäden an

Hannover (ots) - Am Freitag, 19.08.2022, hatte ein 22-Jähriger eine 47-jährige Frau und einen 32-jährigen Mann in Neustadt am Rübenberge auf der Straße mit einem Messer angegriffen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5301238 Am Samstag, 20.08.2022, wurde gegen den Beschuldigten am Amtsgericht Neustadt am Rübenberge Untersuchungshaft ...

mehr