POL-BN: Pressemeldung der Polizei Duisburg / Bonn: Mehr als 500 Grundschülerinnen und -schüler über Gefahren am Rhein aufgeklärt

Bonn (ots) - In der Nacht zu Samstag (18.06.2022) stoppte ein Streifenteam der Wache Ramersdorf die Trunkenheitsfahrt eines 20-Jährigen in Rhöndorf. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der junge Fahrer auf der Straße Am Domstein angehalten und überprüft. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs schlug den Polizisten der Geruch von Alkohol entgegen. Ein ...

