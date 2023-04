Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 23.04.2023, hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 34 in der Waldshuter Liedermatte verletzt. Gegen 05:15 Uhr war der 29-jährige mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei verletzte sich der Fahrer und kam in ein Krankenhaus. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, da eine Alkoholüberprüfung knapp zwei Promille ergeben hatte. Der Führerschein wurde einbehalten. Am Auto entstand Totalschaden. Insgesamt dürfte sich der Schaden am Auto und der Straßenlaterne auf mehrere tausend Euro belaufen.

