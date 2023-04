Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorradfahrer verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag, 22.04.2023, gegen 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der L 152 bei Rickenbach-Altenschwand leicht verletzt. Bei einem Überholvorgang war der 54-jährige in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Mit leichten Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe am Motorrad beläuft sich auf rund 5000 Euro. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen.

