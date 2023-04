Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrer kollidierte mit Straßenbahn und verletzte sich leicht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 21.04.2023, gegen 17.20 Uhr missachtete ein 21-jähriger Fahrradfahrer die Rotlicht zeigende Ampelanlage an der Escholzstraße/Ecke Wannerstraße in Freiburg und kollidierte mit ordnungsgemäß fahrenden Straßenbahn. Das Fahrrad kommt unterhalb der Straßenbahn zum Erliegen. Der Fahrradfahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen.

