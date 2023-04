POL-FR: Eisenbach: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Freiburg (ots) - In der Nacht vom 22.04.2023 auf 23.04.2023 beschädigte eine bislang unbekannte Person einen in der Hebelstraße in Titisee-Neustadt abgestellten Pkw. Der Täter schlug den rechten Außenspiegel des Pkws ab. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 200 Euro beziffert. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer ...

