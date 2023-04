POL-FR: Friedenweiler-Rötenbach: 26-Jähriger Pkw-Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss von der Straße abgekommen

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 21.04.2023, wurde im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr in eine Wohnung in der Steinackerstraße in Teningen eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte zunächst eine Kellertüre aufzuhebeln, scheiterte jedoch daran. In der Folge gelangte die Täterschaft jedoch durch Einschlagen eines Fensters in die Wohnung. Dort wurden alle Räume durchsucht. Hinweise zum ...

mehr