Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Motorradunfall - zwei Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.04.2023, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der B 500 zwischen Höchenschwand und Häusern zu einem Motorradunfall. Ein 49-jähriger Motorradfahrer war in einer langgezogenen Kurve nach rechts von der Straße geraten. In der Folge stürzte er und verletzte sich. Auch seine 43 Jahre alte Sozia wurde bei dem Unfall verletzt. Während der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt wurde, kam die Frau mit einem Rettungswagen in das Waldshuter Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 2500 Euro. Zeitweise war die B 500 komplett gesperrt.

