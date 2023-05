Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sechs Personen bei Unfall verletzt - Verursacher fährt mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Rödinghausen (ots)

(jd) Eine 45-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf fuhr am Freitag (12.5.) mit ihrem Volvo gegen 21.30 Uhr auf der Hansastraße in Richtung Preußisch Oldendorf. Plötzlich und unvermittelt zog ein ihr entgegenkommender Mercedes auf ihre Fahrbahn. Die Frau versuchte nach links auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Gleichzeitig wich jedoch auch das entgegenkommende Fahrzeug aus und beide Autos stießen ineinander. Am Steuer des Mercedes befand sich ein 58-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf der gegenüber den hinzugerufenen Beamten direkt angab nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem räumte er den Konsum von Alkohol ein. Ein entsprechend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies sehr deutlich. Die beiden Fahrer sowie die weiteren Insassen des Volvo, bei denen es sich um eine 23-jährige Frau, zwei Männer im Alter von 53 und 26 sowie einen 6-jährigen Jungen handelt, wurden bei dem Unfall verletzt. Dem 58-Jährigen wurde in einem nahegelegen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 33.000 Euro. Die Hansastraße blieb während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

