Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Langendamm - Versuchter Einbruch in Apotheke

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter scheiterten bei ihrem Versuch, im Zeitraum von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagabend, 19 Uhr, in eine Apotheke am Führser Mühlweg in Langendamm einzubrechen.

Der oder die Täter versuchten eine zweiflügelige Glastür aufzudrücken, was jedoch misslang. Der Inhaber stellte am Sonntagabend einen Spalt an der Tür sowie einen Defekt an der Elektronik der Türöffnung fest und informierte die Polizei.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Apotheke am Führser Mühlweg gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

