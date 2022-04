Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Kaffeeautomat aus Firmenräumen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 22.04.2022 und Montag, 25.04.2022 entwendeten unbekannte Täter aus den Räumlichkeiten einer Firma in der Mannheimer Innenstadt einen Kaffeeautomaten. Die Unbekannten drangen auf unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten in einem Bürogebäude am Willy-Brand-Platz ein und entwendeten einen in der Küche im 5. OG aufgestellten Kaffeevollautomat. Der Schaden wird auf fast 5.000 Euro geschätzt. Die Aufnahmen der im Gebäude installierte Videoüberwachungsanlage wurden gesichert und werden ausgewertet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell