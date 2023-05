Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Falscher Polizist - Betrüger erbeuten Münzsammlung

Löhne (ots)

(jd) Ein 79-jähriger Löhner wurde am Wochenende um seine Münzsammlung betrogen, die einen Wert von rund 30.000 Euro hat. Der Mann erhielt am Samstag (13.5.) einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der ihm mitteilte, dass sein Name auf einer Liste potentieller Einbruchsopfer aufgefunden wurde. Nachdem er gefragt wurde, ob er Wertgegenstände im Haus habe, gab der Löhne Informationen über besagte Münzsammlung preis. Der Anrufer erklärte ihm daraufhin, dass ein Kollege die Sammlung an sich nehmen würde, um sie aus Sicherheitsgründen zu asserieren. Der Löhner übergab dem etwa 22 bis 25 Jahre altem "Polizisten", der 180cm groß und schlank ist, seine Münzsammlung sowie nach Aufforderung eine EC-Karte. Erst als ein für den Folgetag angekündigter Anruf ausblieb, kontaktierte der 79-Jährige seinerseits die Polizei, sodass der Betrug auffiel. Der Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt blaue Jeans und einen braunen Pullover. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

- Die Polizei Herford weist darauf hin, dass Polizeibeamte keine Wertgegenstände oder Bargeld an sich nehmen. Sie asserieren diese nicht, einen Schutz vor Diebstahl zu sichern.

- Bürgerinnen und Bürger, die einen solchen Anruf erhalten, rät die Polizei Herford, sich unter einer bekannten Telefonnummer der Polizei rück zu versichern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell