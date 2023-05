Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Scheune ein - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein 58-jähriger Herforder bemerkte am Montag (15.5.), dass das Tor einer Maschinenhalle auf seinem Gehöft an der Straße Eckernkamp offen stand. Das Haupttor ist gewöhnlich mit einer massiven Eisenstange gesichert, die der oder die unbekannten Täter augenscheinlich gewaltsam aus der Verankerung rissen. Als der Mann an und in den Gebäuden seiner Hofanlage nachsah, stellte er fest, dass unter anderem auch ein Garagentor, ein Scheunentor und eine Werkstatt aufgebrochen wurden. Ebenso Türen, die zum Wohnkomplex führen. Bei einer ersten Durchsicht seiner Habseligkeiten bemerkte der 58-Jährige, dass mehrere Bohrmaschinen der Marke Bosch sowie hochpreisige Motorsägen der Marke Husqvarna sowie Stihl-Werkzeuge fehlen. Die Werkezeuge haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Am Sonntag waren sämtliche Türen und Tore nach unbeschädigt. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in der Nacht zu Montag etwas Auffälliges im Bereich der Straße Eckernkamp gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Ob das Anschlagen des Familienhundes um 3.00 Uhr in der Nacht mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

