POL-HF: Sitzung des Polizeibeirates - Öffentliche Fragestunde - bitte kreisweit veröffentlichen

Rödinghausen (ots) - (jd) Ein 29-jähriger Rödinghauser fuhr am Montag (15.5.) um 17.50 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße "Vor den Bäumen" in Richtung Schluchtenweg. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, in den Schluchtenweg abzubiegen. Dort fuhr zeitgleich in Richtung "Vor den Bäumen" ein 28-Jähriger mit seinem Citroen. Der laut Zeugenaussagen weit ...

mehr