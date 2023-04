Polizei Dortmund

POL-DO: Serientäter sitzt in Untersuchungshaft - versuchter Diebstahl durch Zeugen verhindert

Dortmund (ots)

Zwei aufmerksame Zeugen stellten am Freitag (31. März) einen Fahrraddieb auf frischer Tat und alarmierten die Polizei. In der Balkenstraße in Dortmund Mitte klickten daraufhin für einen 26-jährigen Tatverdächtigen die Handschellen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Zwei Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma beobachteten um ca. 15:20 Uhr einen 26-jährigen Mann dabei, wie dieser im Innenhof der Firma einen Fahrradkäfig aufzubrechen versuchte. Die 58- und 37-jährigen Mitarbeiter reagierten sofort, alarmierten die Polizei und hielten den Tatverdächtigen bis zu deren Eintreffen fest.

Es klickten die Handschellen und Ermittlungen mit erstaunlichen Ergebnissen folgten: Denn der 58-jährige Zeuge erkannte den Tatverdächtigen aus vorangegangenen Diebstahlsdelikten wieder, die über die firmeneigene Videoüberwachung aufgenommen wurden. Dem nicht genug fanden die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Festgenommenen weiteres offensichtliches Diebesgut.

Gelernt hat der 26-jährige Tatverdächtige aus Lünen in vielerlei Hinsicht nichts, denn er beendete erst vor wenigen Tagen eine mehrmonatige Haftstrafe wegen Diebstahls. Da der 26-Jährige nun in Verdacht steht, erneut straffällig geworden zu sein und eine Serie von Diebstahlsdelikten begangen zu haben, ordnete das zuständige Gericht die Untersuchungshaft an.

Der 26-jährige Tatverdächtige befindet sich aktuell in der JVA Dortmund. Die Ermittlungen halten an.

