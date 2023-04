Polizei Dortmund

POL-DO: Erneuter Schwerpunkteinsatz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - 135 Verkehrsverstöße in acht Stunden geahndet

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund führt immer wieder Schwerpunktkontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch und tritt hierdurch auch dem Phänomen verbotener Kraftfahrzeug- und Beschleunigungsrennen (kurz: VKR) entgegen. Denn vor allem rund um den Innenstadtwall und im Bereich des Phoenix-Sees und Phoenix-West-Geländes bitten immer wieder Anwohnerinnen und Anwohner die Polizei um intensive Kontrollen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01. April) kontrollierte die Polizei Dortmund daher mehr als 60 Fahrzeuge, überprüfte mehr als 80 Personen und maß die Geschwindigkeit bei mehr als 1300 Fahrzeugen. Die Bilanz: Die Ahndung von 93 Geschwindigkeitsverstößen und einer breiten Palette weiterer Verkehrsverstöße. Neun Fahrzeuge wurden beispielsweise an Ort und Stelle stillgelegt. In Summe ahndeten die Einsatzkräfte 135 Verstöße.

Einen weiteren Schwerpunkt der Nacht bildeten auch Kontrollen der Dortmunder Fahrradstraßen und Wege, die vor allen zu den Abendstunden und in der Nachtzeit durch die sog. Dater- und Poserszene zugeparkt werden.

