Polizei Dortmund

POL-DO: Abschlussmeldung zu den schweren Verkehrsunfällen auf der A 44 bei Soest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0328

Auf der A 44 im Bereich Soest haben sich am Donnerstag (30. März) hintereinander drei Verkehrsunfälle ereignet. Dabei sind zwei Männer gestorben. Entgegen erster Erkenntnisse kam es zu keinen weiteren verletzten Verkehrsteilnehmern.

Wie in der Pressemitteilung unter der laufenden Nummer 0327 berichtet, kam es am gestrigen Tag zu drei Verkehrsunfällen auf der A 44 in Fahrtrichtung Kassel. Um 15:25 Uhr ereignete sich zwischen dem Kreuz Werl und der Anschlussstelle Soest-Ost der dritte Verkehrsunfall, bei dem ersten Erkenntnissen zufolge fünf Personen verletzt worden sein sollen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge übersah ein LKW das Stauende und fuhr einem vorausfahrenden LKW auf. Ein dritter nachfahrender LKW sah die Kollision und wich reflexartig auf die linke Fahrspur aus. Dort kollidierte er mit einem PKW und durchbrach die mittlere Schutzplanke.

Die Feuerwehr Werl leistete vor Ort umfangreiche Rettungsarbeiten. Entgegen erster Meldungen wurden glücklicherweise bei diesem Verkehrsunfall keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell