Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung Auf der A 44 bei Soest: zwei tödliche Verkehrsunfälle kurz hintereinander

Dortmund (ots)

Auf der A 44 im Bereich Soest haben sich am Donnerstag (30. März) hintereinander drei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Dabei sind zwei Männer gestorben und fünf weitere Verkehrsteilnehmer verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Soest und Soest-Ost. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 55-Jähriger aus Büttstedt mit seinem Pkw auf einen Sattelzug auf. Sein Auto schleuderte in den angrenzenden Böschungsbereich und schließlich zurück auf den Seitenstreifen. Der Mann starb an der Unfallstelle. Der 40-jährige Fahrer des Lkw (aus Menden) blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei musste die Richtungsfahrbahn Kassel komplett sperren. Der Verkehr wurde zunächst an der Anschlussstelle Soest abgeleitet.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr, ebenfalls auf der A 44 in Fahrtrichtung Kassel, im Rückstau des zuvor genannten Unfalls.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 50-jähriger Fernfahrer zwischen den Anschlussstellen Werl-Süd und Soest mit seinem Transporter auf einen Gefahrguttransporter auf. Der 50-Jährige Fernfahrer aus Tschechien verstarb an der Unfallstelle. Gefahrenstoffe traten bei dem Verkehrsunfall nicht aus. Bei diesem Unfall wurde der Verkehr zunächst über den linken Fahrstreifen vorbeigeführt. Bei beiden Unfällen waren Verkehrsunfallaufnahmeteams im Einsatz.

Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich um 15:25 Uhr zwischen dem Kreuz Werl und der Anschlussstelle Soest-Ost. Ersten Erkentnissen zufolge kollidierten hier drei LKW sowie ein PKW miteinander. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt.

Die Unfallaufnahmen und Ursachenermittlungen halten zu allen drei Verkehrsunfällen noch an. Aufgrund der Gesamtverkehrslage wurde die A 44 in Fahrtrichtung Kassel zwischen dem Autobahnkreuz Werl und Soest-Ost gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis mindestens 20:00 Uhr anhalten.

Für weitere Auskünfte wenden sich Medienvertreter bitte am Folgetag (31.03.2023) an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund unter 0231 132 1020.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell