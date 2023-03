POL-DO: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0323 Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (28.3.) in Dortmund-Mitte sind zwei Frauen verletzt worden. Ersten Zeugenangaben zufolge fuhr eine 41-jährige Frau aus Castrop-Rauxel gegen 6 Uhr mit ihrem Opel auf der Lindemannstraße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich Lindemannstraße/Wittekindstraße übersah sie aus bislang ...

mehr