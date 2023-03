Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0302

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Mittwoch, 22.3, in Dortmund-Eving sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 2.35 Uhr war ein 40-jähriger Dortmunder zu Fuß auf der Seilerstraße unterwegs. In Höhe Hausnummer 8 traf er unvermittelt auf einen unbekannten Mann. Der Unbekannte stach ihm mit einem Messer ohne erkennbaren Grund mehrfach in den Bauch. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine Rettungswagen brachte den 40-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Täter wird als circa 180 cm großer, dunkelhäutiger Mann beschrieben. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Oberstaatsanwalt Carsten Dombert, unter 0231/926 26102

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell