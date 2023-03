Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiausstellung 110 leuchtet violett auf: Polizei Dortmund beteiligt sich bei den "Internationalen Wochen gegen Rassismus"

Freitagabend wird die Polizeiausstellung 110 im Polizeipräsidium Dortmund für alle sichtbar violett leuchten. Damit unterstützt die Polizei Dortmund die "Internationalen Wochen gegen Rassismus", die vom 20. März bis zum 2. April mit verschiedenen Aktionen in ganz Deutschland begangen werden.

"Wir setzen ganz bewusst dieses Zeichen und beteiligen uns hier sehr gerne", sagt Polizeipräsident Gregor Lange, "denn im Kampf gegen Rassismus sind ausnahmslos alle Menschen und Institutionen in der Gesellschaft gefragt, aktiv zu handeln und gefährliche Entwicklungen nicht einfach schulterzuckend hinzunehmen. Wir bei der Polizei Dortmund tolerieren keine Form des Extremismus, des Rassismus oder der Diskriminierung - schon gar nicht aus unseren eigenen Reihen. Wir stehen für die Vielfalt in unserer Gesellschaft."

Um diese Themen geht es auch in der Social Media-Kampagne der Dortmunder Polizei, die ab morgen auf den behördeneigenen Facebook- und Twitter Accounts unter den Hashtags #InternationaleWochengegenRassismus und #MischDichein stattfinden wird.

Um die "Verrohung der Gesellschaft" geht es auch am Montagabend (27. März, 19 Uhr) bei einer Podiumsdiskussion im Deutschen Fußball-Museum, bei der auch der Polizeipräsident auf dem Podium sitzen wird. Moderator Gregor Schnittker wird dabei gemeinsam mit Sportkommentatorin Claudia Neumann, der DGB-Vorsitzenden Jutta Reiter und dem DFB-Schiri-Lehrwart Lutz Wagner darüber diskutieren, auf welche Faktoren der Verlust an Respekt und Rücksicht in unserer Gesellschaft zurückzuführen ist und mit welchen Mitteln gegengesteuert werden kann.

Die Podiumsdiskussion zur Verrohung der Gesellschaft ist ein Teil der Veranstaltungsreihe "Die 4. Halbzeit", die das Fußballmuseum mit der 21-Unternehmensgruppe ausrichtet.

