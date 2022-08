Polizei Paderborn

POL-PB: PKW fährt gegen Baum und gerät in Brand

33129 Delbrück (ots)

Sonntag, 28.08.2022, 03:50 Uhr,

33129 Delbrück-Ostenland, Am Haustenbach,

Am frühen Sonntagmorgen befuhr die 37-jährige Fahrerin eines VW Golf die Straße "Am Haustenbach" aus Richtung Sennemühlenweg kommend in Richtung Mühlensenner Straße. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand. Die Fahrerin sowie ihr 34-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug befreien. Beide Insassen verletzten sich dabei und wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell