POL-PIKIB: 14jährige Sophia RAITH aus Kirchheimbolanden vermisst

Kirchheimbolanden (ots) - Am 18.07.22, gegen 11:10Uhr, ereignete sich in der Straße "Vorstadt" ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 49-Jähriger Fußgänger lief auf einem Gehweg von der Marnheimer Straße kommend in Richtung Innenstadt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr von einem Parkplatz auf die Straße "Vorstadt" ein, übersah hierbei den kreuzenden Fußgänger und touchierte diesen mit der Front seines Fahrzeugs. Anschließend entfernte er sich von der ...

