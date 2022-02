Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus PKW- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 05. Februar, 22.30 Uhr bis 06. Februar, 18.15 Uhr gelangten unbekannte Täter widerrechtlich in einen Skoda, der in der Straße "Am Erbstal" im Hof eines Mehrfamilienhauses geparkt war. Die Unbekannten entwendeten aus dem Fahrzeug unter anderem ein Portemonnaie. Das Beutegut hat einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0030585/2022) entgegen. (jd)

