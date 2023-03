Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahmen nach bewaffnetem Raubüberfall im Brückstraßenviertel

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Nach einem bewaffneten Raubüberfall am 7. Februar 2023 auf ein Geschäft im Dortmunder Brückstraßenviertel nahm die Polizei am Donnerstag (23.3.2023) in Dortmund und Unna fünf Tatverdächtige fest. Gegen vier von ihnen liegen Haftbefehle vor, welche am heutigen Tag verkündet wurden. Die Beschuldigten sind zwischen 20 und 54 Jahre alt.

Den Festnahmen und anschließenden Wohnungsdurchsuchungen gingen umfangreiche Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 37 der Polizei in Dortmund voraus. In Unna war ein Spezialeinsatzkommando im Einsatz, da bei einem 54-jährigen Tatverdächtigen Erkenntnisse über den Besitz von Waffen vorlagen. An dem Einsatz war auch der Zoll beteiligt.

Bei Durchsuchungen beschlagnahmte die Kriminalpolizei eine Doppelbock-Flinte, drei PTB-Waffen und mehrere Mobiltelefone.

Weitere Auskünfte zum Stand der Ermittlungen sind derzeit nicht möglich.

