Polizei Dortmund

POL-DO: Feuer in Schul-Küche: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0299

Brandstiftung ist Anlass für Ermittlungen der Kriminalpolizei in Dortmund, nachdem eine Lehrerin einer Grundschule in Derne am Mittwoch (22.3.2023) ein Feuer und starken Rauch in einer Küche der Schule am Derner Kippshof entdeckte.

Die Lehrerin entdeckte den Brand in der ersten Etage gegen 13:40 Uhr. Die sofort verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Schülerinnen und Schüler hielten sich bereits im Freien auf. Eltern holten sie ab. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen geriet auf einem eingeschalteten Herd abgelegtes Plastik in Brand. Wer den Kunststoff dort ablegte und die Herdplatten anstellte, ist derzeit nicht bekannt. Dazu laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei.

In der Küche entstand bedingt durch Hitze und Rauch sowie in einem Flur (Jacken, Taschen) ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und versiegelte die Tür.

Der Einsatz und die Ermittlungen der Polizei endeten um 18:45 Uhr.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell