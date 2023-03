Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Rennen auf dem Dortmunder Wall - Polizei stoppt Raser

Dortmund (ots)

In der Nacht von Dienstag (21. März) auf Mittwoch (22. März) kam es auf dem Wallring in Dortmund zu zwei illegalen Kraftfahrzeugrennen. Beamte der Polizei Dortmund stoppten beide Rennen und stellten Fahrzeuge, Mobiltelefone und Führerscheine sicher.

Das erste Rennen ereignete sich gegen 23.40 Uhr. Aufmerksame Zeugen riefen die Beamten und zeigten ihnen ein Video. Auf diesem sahen sie, wie ein Porsche und ein Mercedes immer wieder stark beschleunigten und andere Verkehrsteilnehmer knapp umfuhren. Lediglich vor roten Ampeln machten sie Halt. Blöd für die Fahrer, denn die Beamten trafen kurze Zeit später an der Milchgasse zunächst den Porsche-Fahrer (ein 33-Jähriger aus Herne) an. Sie stellten nicht nur sein geliehenes Fahrzeug sicher, sondern auch sein Mobiltelefon und das seiner Beifahrerin. Seinen Kontrahenten (ein 35-Jähriger aus Werne) trafen die Beamten wenig später auf dem Königswall noch an. Ihn trafen die gleichen Maßnahmen.

Im Verlauf der Nacht, gegen 1.30 Uhr wurden die Beamten erneut auf ein Rennen aufmerksam gemacht. Dieses Mal fuhren ein BMW und ein Mercedes um die Wette. Erneut zeigte ein Zeuge den Beamten ein Video von dem Rennen. Beide Fahrzeuge und ihre Insassen stellten die Beamten wenig später am Hilltropwall fest. Auch hier stellten sie die Fahrzeuge und die Mobiltelefone sicher. Pech noch dazu, denn auch die Führerscheine des 24-jährigen Krefelder und des 22-jährigen Mann aus Meschede nahmen die Beamten mit.

Die Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige. Ob sie ihren Führerschein so schnell wiederbekommen, entscheidet ein Richter. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

