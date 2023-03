Polizei Dortmund

POL-DO: Mann flüchtet nach Verkehrsunfall - Alkohol im Spiel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0291

Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht von Montag auf Dienstag, 21.3., flüchtete der Verursacher. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein 39-jähriger Mann aus Rumänien mit seinem VW Passat gegen 22:40 Uhr auf dem Dortmunder Wallring unterwegs. In Höhe Hiltropwall / Hohe Straße kam er nach rechts von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem Auto eines 23-jährigen Bochumers. Danach flüchtete er mit quietschenden Reifen in die Hohe Straße. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er über mehrere rote Ampeln. Zu Ende war die Fahrt dann an der Kreuzung Hohe Straße/Ardeystraße.

Augenscheinlich stand er 39-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln und/oder Alkohol. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Den Führerschein sowie das Auto stellten die Beamten sicher. Es folgte die Festnahme, die Polizisten brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell