POL-DO: Kurze Flucht nach Auto-Aufbruch: 22-Jähriger ertappt Eindringling und hält ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0289

Gemeinsam mit einem Zeugen hielt ein 22-Jähriger in der Nacht zu Samstag (18. März) in der Spohrstraße in Dortmund einen 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fest.

Dieser steht nach ersten Erkenntnissen im dringenden Verdacht, zuvor einen besonders schweren Diebstahl aus einem Auto begangen zu haben. Weil der Mann ohnehin per Haftbefehl gesucht wurde, wurde er inhaftiert.

Ein 22-jähriger Dortmunder staunte nicht schlecht, als er um kurz vor 2 Uhr zu seinem Auto ging. Aus einigen Metern Entfernung sah er, wie sich ein Mann im Inneren seines Fahrzeugs auf der Beifahrerseite zu schaffen machte - mit Taschenlampe und schwarzen Handschuhen. Als der 22-Jährige das Auto per Funkschlüssel öffnete, sprang der Einbrecher heraus.

Nach kurzer Flucht hielt der Mann den Eindringling gemeinsam mit dem Zeugen im Kreuzungsbereich Haydnstraße/Flotowstraße fest und verständigte die Polizei.

Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Die Polizei brachte den Mann ins Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell