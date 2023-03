Polizei Dortmund

POL-DO: Umbaumaßnahmen in der Wache Lütgendortmund - "Mobile Wache" hält Wachbetrieb aufrecht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0288

In den nächsten circa drei Wochen laufen Umbaumaßnahmen in der Polizeiwache Lütgendortmund, wodurch kein Publikumsverkehr in der Wache möglich ist.

Für diesen Zeitraum wird direkt vor der Polizeiwache Lütgendortmund eine "Mobile Wache" zur Aufrechterhaltung des Wachbetriebes positioniert. Auf die Einsatzwahrnehmung haben die Baumaßnahmen keinen Einfluss.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell