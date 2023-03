Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Streit in Supermarkt eskaliert in Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Karl-Bautz-Straße in Emmendingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 31-jährigen Frau. Die beiden trafen sich zufällig beim Einkaufen und gerieten dort aufgrund zurückliegender persönlicher Probleme in Streit.

Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der Mann auf die Frau eintrat, welche daraufhin leicht verletzt in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

