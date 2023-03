Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigungen an PKW - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Der Halter eines Opel Astras parkte diesen am Donnerstag, 02.03.2023, zwischen 08:30 und 12:30 Uhr auf dem Festplatz in Emmendingen. In diesem Zeitraum beschädigte die bislang unbekannte Täterschaft den Lack augenscheinlich mit einem Werkzeug an der Beifahrerseite des Pkws, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand.

Das Polizeirevier Emmendingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 07641-582-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell