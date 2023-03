Polizei Dortmund

POL-DO: Überfall auf Supermarkt in der Saarlandstraße: Polizei Dortmund sucht Zeugen - wer kann Hinweise zum Täter-Duo geben?

Nach einem Überfall auf den Rewe-Supermarkt in der Saarlandstraße am Freitagabend (17. März) um kurz vor 23 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen, die Hinweise auf das mutmaßliche Täter-Duo geben können.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen zwei Männer gegen 22:58 - also kurz vor Ladenschluss - einen Mitarbeiter des Supermarktes im Bereich der Spirituosen an. Kurz darauf bedrohte einer der Täter den 25-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und zwang ihn, in Richtung der Büroräume zu gehen. Dort folgte der Mann dann der Aufforderung, die Geldkassette herauszugeben. Anschließend verließen die beiden Männer den Supermarkt durch den Haupteingang. Sie erbeuteten einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Täter waren beide rund 180 cm groß und hatten dunkle, dichte Augenbrauen. Der Täter, der die Pistole führte, war mit einer schwarzen Jacke mit grauer Kapuze, blauer Jeans, schwarzen Sneakern mit weißer Sohle und grauen Handschuhen bekleidet gewesen. Der zweite Täter trug eine schwarze Jogginghose, ein graues Sweatshirt, eine graue Mütze und dunkle Sneaker mit weißer Sohle. Beide Beschuldigten trugen OP-Masken.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zur Identität der Täter geben können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

