Polizei Dortmund

POL-DO: "Ihre Polizei vor Ort - Wir in der Nordstadt!"

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0296

Was anfänglich unter dem Namen "Talk with a Cop" begann, setzt die Polizei Dortmund nun unter dem Motto "Ihre Polizei vor Ort - Wir in der Nordstadt!" fort und reagiert damit auch auf Hinweise aus der Dortmunder Stadtgesellschaft. Unter diesem Motto ist der Bezirksdienst Nord der Polizeiinspektion 2 nun auch weiterhin einmal in der Woche an wechselnden Örtlichkeiten unterwegs, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Nordstadt ins Gespräch zu kommen. Am Donnerstag, den 23.03.2023, haben Interessierte in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Möglichkeit, mit den Mitarbeitenden des Bezirksdiensts am Nordmarkt (Mallinckrodtstraße) über ihre Sorgen, Ängste und Nöte oder einfach nur über alltägliche Dinge ins Gespräch zu kommen. Die Polizei Dortmund freut sich auf viele interessante Gespräche.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell