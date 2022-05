Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag gegen 11:40 Uhr an der Einmündung Zeppelinstraße und Waldburgstraße in Böblingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stoppte seinen PKW auf der Zeppelinstraße an der Einmündung zur Waldburgstraße, um den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen. Beim Anfahren an der leichten Steigung rollte der PKW des Unbekannten rückwärts und kollidierte mit dem dahinter wartenden BMW eines 34-Jährigen. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Es handelte sich mutmaßlich um einen grünen Peugeot mit Böblinger Kennzeichen (BB-).

