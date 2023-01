Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Rehbach: Unbekannte erbeuten Schmuck

Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt-Rehbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hohenloher Weg haben bislang Unbekannte am Mittwoch (18.1.) im Zeitraum zwischen 14 und 21 Uhr Schmuck erbeutet. Die Kriminellen machten sich an einer Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie Schmuck und flüchteten daraufhin unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats K21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

