Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Rosengarten: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Lampertheim-Rosengarten (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Rheingoldstraße rückte am Mittwoch (18.1.) in das Visier bislang unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt im Zeitraum zwischen 13 und 20.30 Uhr ins Innere des Hauses. Sie durchwühlten mehrere Räume und suchten im Anschluss mit ihrer Beute das Weite. Was sie genau entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

