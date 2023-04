Polizei Dortmund

POL-DO: Geschäftseinbrecher auf frischer Tat ertappt - zwei Festnahmen in Dortmund Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0334

Der 26-jährige Betreiber einer Bar in der Ludwigstraße staunte nicht schlecht, als er am Sonntagmorgen (2.4.2023) beim Aufräumen in seiner Bar Einbruchgeräusche hörte. Er verständigte die Polizei und die konnte zwei Geschäftseinbrecher festnehmen.

Um ca. 6:00 Uhr hörte der Barbetreiber Einbruchgeräusche aus dem Hinterhof seines Lokals. Dort konnte er beobachten, wie zwei Tatverdächtige versuchten, ein Hoffenster aufzubrechen. Ruhig und besonnen beobachtete der Mann das Geschehen und konnte so feststellen, dass sich die Tatverdächtigen zeitgleich an einem weiteren Gebäude versuchten, einem Dönerimbiss.

Auch hier waren sie dabei, ein zum gleichen Innenhof liegendes Fenster aufzubrechen. Im Verborgenen alarmierte der Barbetreiber die Polizei, die wenig später die beiden mit Einbruchswerkzeug und einem Klappmesser ausgestatteten tatverdächtigen Männer festnehmen konnte.

Sie sind 21 und 24 Jahre alt und halten sich ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland auf. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Geschäftseinbruchs.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell