Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung am Bahnhof- Schläger flüchten vom Tatort

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (18.5.) befand sich ein 30-Jähriger aus Herford in Begleitung eines Bekannten auf dem Vorplatz des Bahnhofes, um auf ein Taxi zu warten. Gegen 1.55 Uhr wurden der Herforder von drei männlichen Personen angesprochen und nach Betäubungsmittel gefragt. Als dieser das verneinte, schlugen die Unbekannten mit Fäusten auf ihn ein, so dass er zu Boden fiel. Am Boden liegend wurde er von den Tatverdächtigen weiter geschlagen und getreten. Der 30-jährige Begleiter aus Herford versuchte die körperliche Auseinandersetzung zu beenden, wurde jedoch ebenfalls von den Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Erst als noch ein weiterer Zeuge hinzukam, ließen die Täter vom Geschädigten ab und flüchteten in Richtung anliegender Diskothek. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten, brachte bislang keinen Erfolg.

Da sich zu der Uhrzeit mehrere Personen auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielten, hofft die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Männern geben können. Sie werden beschrieben mit dunklen Haaren und ca. 18-20 Jahre alt. Alle hatten eine schmale Statur und trugen zur Tatzeit eine blaue Jeans. Zwei Tatverdächtige waren zudem noch mit einem weißen Kapuzenpulli bekleidet, während die dritte Person eine schwarze Lederweste trug. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Kreispolizeibehörde in Herford.

