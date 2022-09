Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Mittagsschlaf bestohlen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 09.09.2022, gegen 14:15 Uhr, wurde eine 88-jährige Dame aus dem Rhein-Pfalz-Kreis unschön geweckt. Während des Mittagsschlafs vernahm sie ein Geräusch in ihrem Schlafzimmer. Beim Erwachen bemerkte sie dann, wie ein ihr unbekannter Mann sich aus ihrem Schlafzimmer entfernte und in Richtung Wohnzimmer lief. Kurz darauf stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Der unbekannte Dieb verschaffte sich höchstwahrscheinlich Zugang zum Haus über die nur angelehnte Terrassentür. Der Vorfall ereignete sich im Viehbachweg. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell