POL-DO: Polizei sucht 14-jährige Vermisste und bittet um Mithilfe

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0560 Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Dortmund bietet auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Lünen einen Frauenselbstsicherheitskurs an. Ziel des Kurses ist, dass die Teilnehmerinnen sich im Ernstfall behaupten können. Der Kurs, welcher am 9. August 2023 in der Mensa ...

mehr