POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Bieberau (ots) - In der Nacht zum Dienstag (6.6) verschafften sich zwei männliche Personen gegen 1 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Straße am Schaubacher Berg. Die Unbekannten begaben sich in den Verkaufsraum, aus dem sie Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen ließen. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in bislang ...

