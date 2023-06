Darmstadt (ots) - Die am Montagmorgen (5.6.) entdeckte Weltkriegsbombe an der Pallaswiesenstraße/Ecke Sensfelderweg (wir haben berichtet) wurde gegen 20.50 Uhr erfolgreich vom Kampfmittelräumdienst entschärft. Einige Anwohner mussten für die Einsatzmaßnahmen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In Sporthallen in der Kasinostraße und am Bürgerpark waren Aufenthaltsmöglichkeiten für Evakuierte eingerichtet. Bei ...

mehr