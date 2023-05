POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Mettmann / Hilden - 2305095

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Montagabend, 29. Mai 2023, kam es im Einmündungsbereich Talstraße / Breite Straße zu einer Verkehrsunfallflucht in dessen Folge eine 16-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen 21:15 Uhr überquerte eine 16-Jährige den beampelten Fußgängerüberweg der Talstraße, als ein Fahrzeug aus der Breite Straße kommend, nach rechts auf die Talstraße einbiegen wollte. Das Fahrzeug touchierte die 16-jährige Fußgängerin und verletzte sie leicht. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer der blauen Mercedes A-Klasse von der Unfallörtlichkeit in Richtung Ringstraße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montagnachmittag, 22. Mai 2023, kam es auf einem Verbindungsweg zwischen der Straße Henkenheide und der Straße Beckersheide in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige Radfahrerin befuhr nach eigenen Angaben gegen 16:30 den Verbindungsweg aus Richtung Henkenheide kommend. In Höhe der Einmündung zur Beckersheide kollidierte ein von rechts kommender Radfahrer mit ihr. In dessen Folge stürzten beide Verkehrsteilnehmer. Der unbekannte Radfahrer setzte unmittelbar seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte 46-Jährige zu kümmern. Diese erlitt eine Fraktur und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Der flüchtige Radfahrer kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 20-23 Jahre alt - circa 170-175 cm groß - schlanke Statur - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer blauen Jeans

Am Freitagnachmittag, 26. Mai 2023, kam es im Kreisverkehr Gerresheimer Straße / Schalbruch zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 17:10 Uhr befuhr eine 32-jährige Hildenerin auf ihrem Kleinkraftrad die Richard-Wagner-Straße und bog in den Kreisverkehr an der Gerresheimer Straße ein. In Höhe der Einmündung zur Straße Schalbruch missachtete der Fahrer eines silbernen Kleinwagens die Vorfahrt der 32-Jährigen. Nach einer eingeleiteten Gefahrenbremsung verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte zu Boden. Der circa 50 Jahre alte Fahrer mit einer Halbglatze und grauen Haaren setzte seine Fahrt über die Gerresheimer Straße in Richtung Hilden-Zentrum fort, ohne sich um die leicht verletzte 32-Jährige zu kümmern. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer eines roten Kleinwagens Rücksprache mit der Verletzten gehalten haben. Die Polizei bittet den potentiellen Unfallzeugen, sich zeitnah mit der Polizei Hilden in Verbindung zu setzen. Ebenfalls bittet sie Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher tätigen können, die Polizei Hilden zu kontaktieren.

Am Freitagabend, 26. Mai 2023, kam es im Kreuzungsbereich Im Hülsenfeld / Hülsenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pedelec Fahrer verletzt wurde. Gegen 22.15 Uhr befuhr der 43-Jährige mit seinem Pedelec die Straße Im Hülsenfeld. Er hatte die Absicht, nach rechts auf die Hülsenstraße abzubiegen. Nach eigenen Angaben nutzte er die Fahrbahn und nicht den an dieser Stelle für Fahrradfahrer freigegebenen Fahrradstreifen auf dem dortigen Gehweg, als er von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert wurde. Er verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte zu Boden. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen und sich um den verletzten Pedelec-Fahrer zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

