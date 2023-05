Polizei Mettmann

POL-ME: 73-Jährige durch falsche Postbank-Mitarbeiter um Bargeld betrogen - Heiligenhaus - 2305094

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag, 27. Mai 2023, wurde ein 73-jährige Heiligenhauserin Opfer eines Internetbetruges. Die Täter hatten sich am Telefon als Postbank-Mitarbeiter ausgegeben und die Seniorin so um mehrere tausend Euro Bargeld betrogen.

Das war geschehen:

Gegen 16:30 Uhr erhielt eine 73-jährige Heiligenhauserin von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Postbank einen Anruf. Dieser teilte ihr mit, dass sich auf ihrem PC ein Trojaner befinden würde, in dessen Folge sich Konto-Abbuchungen zu ihrem Nachteil ergeben hätten. Um sie vor weiterem Schaden zu bewahren, bot der angebliche Mitarbeiter seine Hilfe an, welche die Seniorin dankend annahm.

Nachdem sie dem Mann einen Fernzugriff auf ihren PC ermöglicht hatte, gab sie anschließend die Zugangsdaten zu ihrem online-banking ein. Der angebliche Postbank-Mitarbeiter gab vor, die vermeintlichen Abbuchungen zu stornieren. Erst später fiel der Seniorin auf, dass der Mann tatsächlich zwei Abbuchungen im Wert von mehreren tausend Euro durchgeführt hatte.

Die Heiligenhauserin informierte folgerichtig die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich von den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Sollten Sie am Telefon zur Übermittlung sensibler Daten aufgefordert werden, prüfen Sie die Berechtigung des Anrufers oder ziehen Sie Freunde / Familienangehörige vor der Weitergabe zu Rate. Im Zweifelsfall informieren Sie umgehend die Polizei und lassen Sie sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betruges geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige.

