POL-ME: 59-jährige Pedelec Fahrerin schwer verletzt - Wülfrath - 2305091

Am Montag, 29. Mai 2023, verletzte sich eine 59-jährige Pedelec Fahrerin bei einem Sturz so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 13:45 Uhr befuhr eine 59-jährige Wuppertalerin auf ihrem Pedelec die ländlich gelegene Straße Nord-Erbach in Wülfrath. In einem abschüssigen Bereich verlor die Wuppertalerin auf der mit Schotter versehenen Fahrbahn bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über ihr Pedelec.

Die 59-Jährige stürzte und wurde so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

