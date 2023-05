Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Wohn- und Geschäftshaus - die Polizei ermittelt - Velbert - 2305090

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen, 29. Mai 2023, kam es zu einem Brandausbruch in einem Wohn- und Geschäftshaus. Drei Anwohner wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 07:45 Uhr wurde ein Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses an der Friedrichstraße 56 in Velbert durch einen Rauchmelder geweckt. Er bemerkte einen Brandgeruch und alarmierte folgerichtig umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass ein Feuer in einer im Erdgeschoss des Hauses befindlichen Gesundheitspraxis ausgebrochen war. Dank eines schnellen Eingreifens konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Drei Bewohner des Hauses wurden wegen einer Rauchgasintoxikation durch die alarmierten Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Brandschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

