POL-ME: Versuchter Raub - die Polizei ermittelt - Haan - 2305088

In der Nacht zu Montag, 29. Mai 2023, hat ein Duo versucht, einen 19-jährigen an einem S-Bahnhof zu berauben. Als der junge Mann um Hilfe rief, ließen die Tatverdächtigen von ihm ab und flohen unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 00:26 Uhr erreichte die S8 aus Wuppertal Hauptbahnhof kommend, den S-Bahnhof Haan-Gruiten. Ein 19-Jähriger verließ mit seinem Fahrrad die S-Bahn und begab sich durch die Unterführung in Richtung Thunbuschstraße. In Höhe der Fahrradständer wurde er - nach eigenen Angaben - von einem Duo, welches zuvor ebenfalls in der S8 gesessen hatte, unvermittelt von hinten angegriffen. Der 19-Jährige erlitt mehrere Schläge und wurde aufgefordert, Geld und Wertgegenstände auszuhändigen. Als er dieses verweigerte, griff ihn das Duo erneut an. Der durch die Schläge leicht verletzte junge Mann rief lauthals um Hilfe und die Tatverdächtigen flohen fußläufig in Richtung Thunbuschpark.

Aufmerksame Zeugen, die wegen der Hilferufe auf die Szenerie aufmerksam geworden waren, eilten dem 19-Jährigen zu Hilfe. Die alarmierten Polizeibeamten konnten das flüchtige Duo trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Die Tatverdächtigen können als circa 18 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben werden. Einer der Tatverdächtigen soll ein europäisches Erscheinungsbild und einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose getragen haben. Der andere Tatverdächtige soll ein nordafrikanisches Erscheinungsbild haben und einen blauen Kapuzenpullover und eine helle Hose getragen haben.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zur Identität der bisher unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, in Verbindung zu setzen.

