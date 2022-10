LPI-EF: Katalysator heiß begehrt

Sömmerda (ots) - Gegen 01:15Uhr des 29.10.22 wurden mehrere Anwohner in Haßleben durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter hatten mit einem derzeit noch unbekannten Sprengmittel einen Zigarettenautomaten zerstört. Im Anschluss flohen die Täter mit einer unbekannten Menge an Zigarettenschachteln und Bargeld in unbekannte Richtung. Durch die Detonation wurde ein Sachschaden am Automaten in ...

